The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Offisiell nettside: https://sentinel-chain.org/ Teknisk dokument: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf

Sentinel Chain (SENC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sentinel Chain (SENC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.34K Total forsyning: $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 309.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.16K All-time high: $ 0.22051 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011432

Sentinel Chain (SENC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sentinel Chain (SENC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

SENC prisforutsigelse Vil du vite hvor SENC kan være på vei? Vår SENC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SENC tokenets prisforutsigelse nå!

