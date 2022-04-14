sentient memes producer (MEMETIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i sentient memes producer (MEMETIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

sentient memes producer (MEMETIC) Informasjon Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Offisiell nettside: https://memetic.ink/ Kjøp MEMETIC nå!

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sentient memes producer (MEMETIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.01K $ 36.01K $ 36.01K Total forsyning: $ 956.96M $ 956.96M $ 956.96M Sirkulerende forsyning: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.66K $ 36.66K $ 36.66K All-time high: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om sentient memes producer (MEMETIC) pris

sentient memes producer (MEMETIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sentient memes producer (MEMETIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMETIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMETIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMETICs tokenomics, kan du utforske MEMETIC tokenets livepris!

MEMETIC prisforutsigelse Vil du vite hvor MEMETIC kan være på vei? Vår MEMETIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEMETIC tokenets prisforutsigelse nå!

