sentient memes producer (MEMETIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00393838$ 0.00393838 $ 0.00393838 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.80% Prisendring (7D) -3.00% Prisendring (7D) -3.00%

sentient memes producer (MEMETIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MEMETIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEMETIC er $ 0.00393838, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEMETIC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sentient memes producer (MEMETIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.75K$ 38.75K $ 38.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.45K$ 39.45K $ 39.45K Opplagsforsyning 939.99M 939.99M 939.99M Total forsyning 956,960,708.398336 956,960,708.398336 956,960,708.398336

Nåværende markedsverdi på sentient memes producer er $ 38.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEMETIC er 939.99M, med en total tilgang på 956960708.398336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.45K.