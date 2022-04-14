Senti AI (SENTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Senti AI (SENTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI's AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution. Offisiell nettside: https://sentiai.io/explore-token Teknisk dokument: https://sentiai.notion.site/SentiAI-1d9c46070df98068803ae24245441f8a

Senti AI (SENTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Senti AI (SENTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.38K $ 46.38K $ 46.38K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 95.02B $ 95.02B $ 95.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.81K $ 48.81K $ 48.81K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Senti AI (SENTI) pris

Senti AI (SENTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Senti AI (SENTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENTIs tokenomics, kan du utforske SENTI tokenets livepris!

SENTI prisforutsigelse Vil du vite hvor SENTI kan være på vei? Vår SENTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SENTI tokenets prisforutsigelse nå!

