Senti AI (SENTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00000121 $ 0.00000121 $ 0.00000121 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00000121$ 0.00000121 $ 0.00000121 All Time High $ 0.00000903$ 0.00000903 $ 0.00000903 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -5.82% Prisendring (1D) +303.19% Prisendring (7D) +342.13% Prisendring (7D) +342.13%

Senti AI (SENTI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SENTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00000121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENTI er $ 0.00000903, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENTI endret seg med -5.82% i løpet av den siste timen, +303.19% over 24 timer og +342.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Senti AI (SENTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.04K$ 91.04K $ 91.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.81K$ 95.81K $ 95.81K Opplagsforsyning 95.02B 95.02B 95.02B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Senti AI er $ 91.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENTI er 95.02B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.81K.