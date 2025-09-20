Dagens Senti AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SENTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SENTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Senti AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SENTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SENTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SENTI

SENTI Prisinformasjon

SENTI teknisk dokument

SENTI Offisiell nettside

SENTI tokenomics

SENTI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Senti AI Logo

Senti AI Pris (SENTI)

Ikke oppført

1 SENTI til USD livepris:

--
----
+303.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Senti AI (SENTI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:02:58 (UTC+8)

Senti AI (SENTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0.00000121
$ 0.00000121$ 0.00000121
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000121
$ 0.00000121$ 0.00000121

$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903

$ 0
$ 0$ 0

-5.82%

+303.19%

+342.13%

+342.13%

Senti AI (SENTI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SENTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00000121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENTI er $ 0.00000903, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENTI endret seg med -5.82% i løpet av den siste timen, +303.19% over 24 timer og +342.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Senti AI (SENTI) Markedsinformasjon

$ 91.04K
$ 91.04K$ 91.04K

--
----

$ 95.81K
$ 95.81K$ 95.81K

95.02B
95.02B 95.02B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Senti AI er $ 91.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENTI er 95.02B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.81K.

Senti AI (SENTI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Senti AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Senti AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Senti AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Senti AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+303.19%
30 dager$ 0+326.53%
60 dager$ 0+45.27%
90 dager$ 0--

Hva er Senti AI (SENTI)

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Senti AI (SENTI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Senti AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Senti AI (SENTI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Senti AI (SENTI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Senti AI.

Sjekk Senti AIprisprognosen nå!

SENTI til lokale valutaer

Senti AI (SENTI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Senti AI (SENTI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SENTI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Senti AI (SENTI)

Hvor mye er Senti AI (SENTI) verdt i dag?
Live SENTI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SENTI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SENTI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Senti AI?
Markedsverdien for SENTI er $ 91.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SENTI?
Den sirkulerende forsyningen av SENTI er 95.02B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSENTI ?
SENTI oppnådde en ATH-pris på 0.00000903 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SENTI?
SENTI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SENTI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SENTI er -- USD.
Vil SENTI gå høyere i år?
SENTI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SENTI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:02:58 (UTC+8)

Senti AI (SENTI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.