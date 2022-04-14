SENTAI (SENTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SENTAI (SENTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SENTAI (SENTAI) Informasjon SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump Kjøp SENTAI nå!

SENTAI (SENTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SENTAI (SENTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 98.98K $ 98.98K $ 98.98K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.98K $ 98.98K $ 98.98K All-time high: $ 0.01576158 $ 0.01576158 $ 0.01576158 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SENTAI (SENTAI) pris

SENTAI (SENTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SENTAI (SENTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENTAIs tokenomics, kan du utforske SENTAI tokenets livepris!

SENTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor SENTAI kan være på vei? Vår SENTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SENTAI tokenets prisforutsigelse nå!

