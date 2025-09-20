SENTAI (SENTAI) Prisinformasjon (USD)

SENTAI (SENTAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SENTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENTAI er $ 0.01576158, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENTAI endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og -22.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SENTAI (SENTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.11K$ 96.11K $ 96.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.11K$ 96.11K $ 96.11K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,994,169.36 999,994,169.36 999,994,169.36

Nåværende markedsverdi på SENTAI er $ 96.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENTAI er 999.99M, med en total tilgang på 999994169.36. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.11K.