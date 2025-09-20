Sensi (SENSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00611885 $ 0.00611885 $ 0.00611885 24 timer lav $ 0.00641834 $ 0.00641834 $ 0.00641834 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00611885$ 0.00611885 $ 0.00611885 24 timer høy $ 0.00641834$ 0.00641834 $ 0.00641834 All Time High $ 0.223058$ 0.223058 $ 0.223058 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.98% Prisendring (1D) +0.35% Prisendring (7D) +9.57% Prisendring (7D) +9.57%

Sensi (SENSI) sanntidsprisen er $0.00634338. I løpet av de siste 24 timene har SENSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00611885 og et toppnivå på $ 0.00641834, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENSI er $ 0.223058, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENSI endret seg med +1.98% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og +9.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sensi (SENSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Opplagsforsyning 239.65M 239.65M 239.65M Total forsyning 244,734,869.0 244,734,869.0 244,734,869.0

Nåværende markedsverdi på Sensi er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENSI er 239.65M, med en total tilgang på 244734869.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.