Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Informasjon SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/3098 Kjøp SENKU nå!

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K All-time high: $ 0.00653648 $ 0.00653648 $ 0.00653648 All-Time Low: $ 0.00002588 $ 0.00002588 $ 0.00002588 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) pris

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENKUs tokenomics, kan du utforske SENKU tokenets livepris!

