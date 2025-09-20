Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004472 $ 0.00004472 $ 0.00004472 24 timer lav $ 0.00004749 $ 0.00004749 $ 0.00004749 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004472$ 0.00004472 $ 0.00004472 24 timer høy $ 0.00004749$ 0.00004749 $ 0.00004749 All Time High $ 0.00653648$ 0.00653648 $ 0.00653648 Laveste pris $ 0.00002588$ 0.00002588 $ 0.00002588 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -2.59% Prisendring (7D) -10.25% Prisendring (7D) -10.25%

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) sanntidsprisen er $0.00004621. I løpet av de siste 24 timene har SENKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004472 og et toppnivå på $ 0.00004749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENKU er $ 0.00653648, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENKU endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -10.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Senku Ishigami by Virtuals er $ 46.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENKU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.21K.