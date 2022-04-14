Sendor (SENDOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sendor (SENDOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sendor (SENDOR) Informasjon The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Offisiell nettside: https://sendorcoin.com/ Kjøp SENDOR nå!

Sendor (SENDOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sendor (SENDOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 240.84K $ 240.84K $ 240.84K Total forsyning: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M Sirkulerende forsyning: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 240.84K $ 240.84K $ 240.84K All-time high: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 All-Time Low: $ 0.00004092 $ 0.00004092 $ 0.00004092 Nåværende pris: $ 0.0002414 $ 0.0002414 $ 0.0002414 Lær mer om Sendor (SENDOR) pris

Sendor (SENDOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sendor (SENDOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENDOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENDOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENDORs tokenomics, kan du utforske SENDOR tokenets livepris!

SENDOR prisforutsigelse Vil du vite hvor SENDOR kan være på vei? Vår SENDOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SENDOR tokenets prisforutsigelse nå!

