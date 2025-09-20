Dagens SelfieDogCoin livepris er 0.00159857 USD. Spor prisoppdateringer for SELFIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SELFIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SelfieDogCoin livepris er 0.00159857 USD. Spor prisoppdateringer for SELFIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SELFIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SelfieDogCoin Pris (SELFIE)

1 SELFIE til USD livepris:

$0.00159857
-6.90%1D
SelfieDogCoin (SELFIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:50:35 (UTC+8)

SelfieDogCoin (SELFIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00158854
24 timer lav
$ 0.00171725
24 timer høy

$ 0.00158854
$ 0.00171725
$ 0.063906
$ 0
-0.41%

-6.93%

-28.53%

-28.53%

SelfieDogCoin (SELFIE) sanntidsprisen er $0.00159857. I løpet av de siste 24 timene har SELFIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00158854 og et toppnivå på $ 0.00171725, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SELFIE er $ 0.063906, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SELFIE endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -6.93% over 24 timer og -28.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SelfieDogCoin (SELFIE) Markedsinformasjon

$ 1.60M
--
$ 1.60M
999.72M
999,722,191.514268
Nåværende markedsverdi på SelfieDogCoin er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SELFIE er 999.72M, med en total tilgang på 999722191.514268. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.60M.

SelfieDogCoin (SELFIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SelfieDogCoin til USD ble $ -0.000119073662556331.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SelfieDogCoin til USD ble $ -0.0001850702.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SelfieDogCoin til USD ble $ -0.0007203685.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SelfieDogCoin til USD ble $ -0.0003316888153935513.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000119073662556331-6.93%
30 dager$ -0.0001850702-11.57%
60 dager$ -0.0007203685-45.06%
90 dager$ -0.0003316888153935513-17.18%

Hva er SelfieDogCoin (SELFIE)

Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog

SelfieDogCoin (SELFIE) Ressurs

Offisiell nettside

SelfieDogCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SelfieDogCoin (SELFIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SelfieDogCoin (SELFIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SelfieDogCoin.

Sjekk SelfieDogCoinprisprognosen nå!

SELFIE til lokale valutaer

SelfieDogCoin (SELFIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SelfieDogCoin (SELFIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SELFIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SelfieDogCoin (SELFIE)

Hvor mye er SelfieDogCoin (SELFIE) verdt i dag?
Live SELFIE prisen i USD er 0.00159857 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SELFIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SELFIE til USD er $ 0.00159857. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SelfieDogCoin?
Markedsverdien for SELFIE er $ 1.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SELFIE?
Den sirkulerende forsyningen av SELFIE er 999.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSELFIE ?
SELFIE oppnådde en ATH-pris på 0.063906 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SELFIE?
SELFIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SELFIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SELFIE er -- USD.
Vil SELFIE gå høyere i år?
SELFIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SELFIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:50:35 (UTC+8)

