SelfieDogCoin (SELFIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00158854 $ 0.00158854 $ 0.00158854 24 timer lav $ 0.00171725 $ 0.00171725 $ 0.00171725 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00158854$ 0.00158854 $ 0.00158854 24 timer høy $ 0.00171725$ 0.00171725 $ 0.00171725 All Time High $ 0.063906$ 0.063906 $ 0.063906 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -6.93% Prisendring (7D) -28.53% Prisendring (7D) -28.53%

SelfieDogCoin (SELFIE) sanntidsprisen er $0.00159857. I løpet av de siste 24 timene har SELFIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00158854 og et toppnivå på $ 0.00171725, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SELFIE er $ 0.063906, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SELFIE endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -6.93% over 24 timer og -28.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SelfieDogCoin (SELFIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,722,191.514268 999,722,191.514268 999,722,191.514268

Nåværende markedsverdi på SelfieDogCoin er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SELFIE er 999.72M, med en total tilgang på 999722191.514268. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.60M.