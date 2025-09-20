Selen Ai (SELEN) Prisinformasjon (USD)

Selen Ai (SELEN) sanntidsprisen er $0.00001134. I løpet av de siste 24 timene har SELEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001134 og et toppnivå på $ 0.00001147, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SELEN er $ 0.00020302, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SELEN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og +5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Selen Ai (SELEN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Selen Ai er $ 11.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SELEN er 974.72M, med en total tilgang på 999245988.801918. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.33K.