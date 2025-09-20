Dagens Selen Ai livepris er 0.00001134 USD. Spor prisoppdateringer for SELEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SELEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Selen Ai livepris er 0.00001134 USD. Spor prisoppdateringer for SELEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SELEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

2025-09-20

Selen Ai (SELEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001134
$ 0.00001134
24 timer lav
$ 0.00001147
$ 0.00001147
24 timer høy

$ 0.00001134
$ 0.00001134

$ 0.00001147
$ 0.00001147

$ 0.00020302
$ 0.00020302

$ 0.00000804
$ 0.00000804

0.00%

-0.58%

+5.76%

+5.76%

Selen Ai (SELEN) sanntidsprisen er $0.00001134. I løpet av de siste 24 timene har SELEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001134 og et toppnivå på $ 0.00001147, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SELEN er $ 0.00020302, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SELEN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og +5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Selen Ai (SELEN) Markedsinformasjon

$ 11.05K
$ 11.05K

--
----

$ 11.33K
$ 11.33K

974.72M
974.72M

999,245,988.801918
999,245,988.801918

Nåværende markedsverdi på Selen Ai er $ 11.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SELEN er 974.72M, med en total tilgang på 999245988.801918. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.33K.

Selen Ai (SELEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Selen Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Selen Ai til USD ble $ +0.0000022682.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Selen Ai til USD ble $ -0.0000013703.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Selen Ai til USD ble $ -0.000009984098452791676.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.58%
30 dager$ +0.0000022682+20.00%
60 dager$ -0.0000013703-12.08%
90 dager$ -0.000009984098452791676-46.82%

Hva er Selen Ai (SELEN)

Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.

Selen Ai (SELEN) Ressurs

Selen Ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Selen Ai (SELEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Selen Ai (SELEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Selen Ai.

Sjekk Selen Aiprisprognosen nå!

SELEN til lokale valutaer

Selen Ai (SELEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Selen Ai (SELEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SELEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Selen Ai (SELEN)

Hvor mye er Selen Ai (SELEN) verdt i dag?
Live SELEN prisen i USD er 0.00001134 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SELEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SELEN til USD er $ 0.00001134. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Selen Ai?
Markedsverdien for SELEN er $ 11.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SELEN?
Den sirkulerende forsyningen av SELEN er 974.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSELEN ?
SELEN oppnådde en ATH-pris på 0.00020302 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SELEN?
SELEN så en ATL-pris på 0.00000804 USD.
Hva er handelsvolumet til SELEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SELEN er -- USD.
Vil SELEN gå høyere i år?
SELEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SELEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20

