sekoia by Virtuals (SEKOIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00069916 $ 0.00069916 $ 0.00069916 24 timer lav $ 0.00075416 $ 0.00075416 $ 0.00075416 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00069916$ 0.00069916 $ 0.00069916 24 timer høy $ 0.00075416$ 0.00075416 $ 0.00075416 All Time High $ 0.085637$ 0.085637 $ 0.085637 Laveste pris $ 0.00069916$ 0.00069916 $ 0.00069916 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -6.96% Prisendring (7D) -15.51% Prisendring (7D) -15.51%

sekoia by Virtuals (SEKOIA) sanntidsprisen er $0.00070159. I løpet av de siste 24 timene har SEKOIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00069916 og et toppnivå på $ 0.00075416, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEKOIA er $ 0.085637, mens den rekordlave prisen er $ 0.00069916.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEKOIA endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -6.96% over 24 timer og -15.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sekoia by Virtuals (SEKOIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 701.60K$ 701.60K $ 701.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 701.60K$ 701.60K $ 701.60K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på sekoia by Virtuals er $ 701.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEKOIA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 701.60K.