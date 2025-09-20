Seigniorage Shares (SHARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00619741 24 timer høy $ 0.00641158 All Time High $ 2.95 Laveste pris $ 0.00132146 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -1.11%

Seigniorage Shares (SHARE) sanntidsprisen er $0.00624945. I løpet av de siste 24 timene har SHARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00619741 og et toppnivå på $ 0.00641158, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHARE er $ 2.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.00132146.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHARE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seigniorage Shares (SHARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.26K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.24K Opplagsforsyning 19.40M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Seigniorage Shares er $ 121.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHARE er 19.40M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.24K.