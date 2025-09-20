Dagens Seigniorage Shares livepris er 0.00624945 USD. Spor prisoppdateringer for SHARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Seigniorage Shares livepris er 0.00624945 USD. Spor prisoppdateringer for SHARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SHARE

SHARE Prisinformasjon

SHARE Offisiell nettside

SHARE tokenomics

SHARE Prisprognose

Seigniorage Shares Pris (SHARE)

1 SHARE til USD livepris:

$0.00625181
$0.00625181$0.00625181
-2.40%1D
USD
Seigniorage Shares (SHARE) Live prisdiagram
Seigniorage Shares (SHARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00619741
$ 0.00619741$ 0.00619741
24 timer lav
$ 0.00641158
$ 0.00641158$ 0.00641158
24 timer høy

$ 0.00619741
$ 0.00619741$ 0.00619741

$ 0.00641158
$ 0.00641158$ 0.00641158

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

$ 0.00132146
$ 0.00132146$ 0.00132146

-0.05%

-2.52%

-1.11%

-1.11%

Seigniorage Shares (SHARE) sanntidsprisen er $0.00624945. I løpet av de siste 24 timene har SHARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00619741 og et toppnivå på $ 0.00641158, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHARE er $ 2.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.00132146.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHARE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seigniorage Shares (SHARE) Markedsinformasjon

$ 121.26K
$ 121.26K$ 121.26K

--
----

$ 131.24K
$ 131.24K$ 131.24K

19.40M
19.40M 19.40M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Seigniorage Shares er $ 121.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHARE er 19.40M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.24K.

Seigniorage Shares (SHARE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Seigniorage Shares til USD ble $ -0.00016212956718413.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Seigniorage Shares til USD ble $ +0.0002276562.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Seigniorage Shares til USD ble $ +0.0005651496.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Seigniorage Shares til USD ble $ +0.002087619123362172.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00016212956718413-2.52%
30 dager$ +0.0002276562+3.64%
60 dager$ +0.0005651496+9.04%
90 dager$ +0.002087619123362172+50.16%

Hva er Seigniorage Shares (SHARE)

Seigniorage Shares (SHARE) Ressurs

Offisiell nettside

Seigniorage Shares Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Seigniorage Shares (SHARE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Seigniorage Shares (SHARE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Seigniorage Shares.

Sjekk Seigniorage Sharesprisprognosen nå!

SHARE til lokale valutaer

Seigniorage Shares (SHARE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Seigniorage Shares (SHARE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHARE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Seigniorage Shares (SHARE)

Hvor mye er Seigniorage Shares (SHARE) verdt i dag?
Live SHARE prisen i USD er 0.00624945 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHARE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHARE til USD er $ 0.00624945. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Seigniorage Shares?
Markedsverdien for SHARE er $ 121.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHARE?
Den sirkulerende forsyningen av SHARE er 19.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHARE ?
SHARE oppnådde en ATH-pris på 2.95 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHARE?
SHARE så en ATL-pris på 0.00132146 USD.
Hva er handelsvolumet til SHARE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHARE er -- USD.
Vil SHARE gå høyere i år?
SHARE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHARE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Seigniorage Shares (SHARE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

