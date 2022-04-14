Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sei fastUSD (FASTUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sei fastUSD (FASTUSD) Informasjon fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Offisiell nettside: https://www.sei.io/ Kjøp FASTUSD nå!

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sei fastUSD (FASTUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Total forsyning: $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Sirkulerende forsyning: $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M All-time high: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 All-Time Low: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Nåværende pris: $ 0.994209 $ 0.994209 $ 0.994209 Lær mer om Sei fastUSD (FASTUSD) pris

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sei fastUSD (FASTUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FASTUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FASTUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FASTUSDs tokenomics, kan du utforske FASTUSD tokenets livepris!

FASTUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor FASTUSD kan være på vei? Vår FASTUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FASTUSD tokenets prisforutsigelse nå!

