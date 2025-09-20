Sei fastUSD (FASTUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.992452 $ 0.992452 $ 0.992452 24 timer lav $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24 timer høy 24 timer lav $ 0.992452$ 0.992452 $ 0.992452 24 timer høy $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 All Time High $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Laveste pris $ 0.798241$ 0.798241 $ 0.798241 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +0.43% Prisendring (7D) +0.30% Prisendring (7D) +0.30%

Sei fastUSD (FASTUSD) sanntidsprisen er $1.003. I løpet av de siste 24 timene har FASTUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.992452 og et toppnivå på $ 1.007, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FASTUSD er $ 1.082, mens den rekordlave prisen er $ 0.798241.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FASTUSD endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og +0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sei fastUSD (FASTUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Opplagsforsyning 5.38M 5.38M 5.38M Total forsyning 5,376,432.301193043 5,376,432.301193043 5,376,432.301193043

Nåværende markedsverdi på Sei fastUSD er $ 5.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FASTUSD er 5.38M, med en total tilgang på 5376432.301193043. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.39M.