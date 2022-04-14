Seedify NFT Space (SNFTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Seedify NFT Space (SNFTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Seedify NFT Space (SNFTS) Informasjon SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Offisiell nettside: https://snfts.seedify.fund/ Kjøp SNFTS nå!

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Seedify NFT Space (SNFTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 948.57K $ 948.57K $ 948.57K Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.02B $ 5.02B $ 5.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M All-time high: $ 0.02428117 $ 0.02428117 $ 0.02428117 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018877 $ 0.00018877 $ 0.00018877 Lær mer om Seedify NFT Space (SNFTS) pris

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Seedify NFT Space (SNFTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNFTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNFTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNFTSs tokenomics, kan du utforske SNFTS tokenets livepris!

SNFTS prisforutsigelse Vil du vite hvor SNFTS kan være på vei? Vår SNFTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNFTS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!