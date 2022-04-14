SecondBTC (SBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SecondBTC (SBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SecondBTC (SBTC) Informasjon Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public.

SecondBTC (SBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SecondBTC (SBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Total forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SecondBTC (SBTC) pris

SecondBTC (SBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SecondBTC (SBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBTCs tokenomics, kan du utforske SBTC tokenets livepris!

SBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor SBTC kan være på vei? Vår SBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SBTC tokenets prisforutsigelse nå!

