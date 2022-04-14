Second World Games (SWIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Second World Games (SWIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Second World Games (SWIO) Informasjon The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

Second World Games (SWIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Second World Games (SWIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 196.29K $ 196.29K $ 196.29K All-time high: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 All-Time Low: $ 0.00129926 $ 0.00129926 $ 0.00129926 Nåværende pris: $ 0.00130862 $ 0.00130862 $ 0.00130862 Lær mer om Second World Games (SWIO) pris

Second World Games (SWIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Second World Games (SWIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWIOs tokenomics, kan du utforske SWIO tokenets livepris!

