Second World Games (SWIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.255872$ 0.255872 $ 0.255872 Laveste pris $ 0.00130543$ 0.00130543 $ 0.00130543 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Second World Games (SWIO) sanntidsprisen er $0.00131129. I løpet av de siste 24 timene har SWIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWIO er $ 0.255872, mens den rekordlave prisen er $ 0.00130543.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWIO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Second World Games (SWIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K Opplagsforsyning 7.02M 7.02M 7.02M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Second World Games er $ 9.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWIO er 7.02M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.69K.