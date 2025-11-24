Seascape Crowns pris i dag

Sanntids Seascape Crowns (CWS) pris i dag er $ 0.083153, med en 16.84% endring de siste 24 timene. Nåværende CWS til USD konverteringssats er $ 0.083153 per CWS.

Seascape Crowns rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 622,372, med en sirkulerende forsyning på 7.65M CWS. I løpet av de siste 24 timene CWS har den blitt handlet mellom $ 0.071167(laveste) og $ 0.08386 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 61.33, mens tidenes laveste notering var $ 0.063296.

Kortsiktig har CWS beveget seg -0.53% i løpet av den siste timen og -11.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Seascape Crowns (CWS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 622.37K$ 622.37K $ 622.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 622.37K$ 622.37K $ 622.37K Opplagsforsyning 7.65M 7.65M 7.65M Total forsyning 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Nåværende markedsverdi på Seascape Crowns er $ 622.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CWS er 7.65M, med en total tilgang på 7645850.9663491575. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 622.37K.