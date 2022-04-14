Seal Dog (SOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Seal Dog (SOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Seal Dog (SOG) Informasjon Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth. Offisiell nettside: https://www.sealdogsui.com/ Kjøp SOG nå!

Seal Dog (SOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Seal Dog (SOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K Total forsyning: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B Sirkulerende forsyning: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K All-time high: $ 0.00109646 $ 0.00109646 $ 0.00109646 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Seal Dog (SOG) pris

Seal Dog (SOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Seal Dog (SOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOGs tokenomics, kan du utforske SOG tokenets livepris!

