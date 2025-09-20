Seal Dog (SOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00109646$ 0.00109646 $ 0.00109646 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -10.40% Prisendring (7D) -26.83% Prisendring (7D) -26.83%

Seal Dog (SOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOG er $ 0.00109646, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOG endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -10.40% over 24 timer og -26.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seal Dog (SOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Opplagsforsyning 8.45B 8.45B 8.45B Total forsyning 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579

Nåværende markedsverdi på Seal Dog er $ 14.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOG er 8.45B, med en total tilgang på 8454596390.261579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.22K.