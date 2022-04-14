sDOLA (SDOLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i sDOLA (SDOLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

sDOLA (SDOLA) Informasjon sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. Offisiell nettside: https://www.inverse.finance/sDOLA Teknisk dokument: https://www.inverse.finance/sDOLA.pdf Kjøp SDOLA nå!

sDOLA (SDOLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sDOLA (SDOLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.31M $ 34.31M $ 34.31M Total forsyning: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Sirkulerende forsyning: $ 29.73M $ 29.73M $ 29.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.51M $ 34.51M $ 34.51M All-time high: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 All-Time Low: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Nåværende pris: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Lær mer om sDOLA (SDOLA) pris

sDOLA (SDOLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sDOLA (SDOLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SDOLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SDOLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDOLAs tokenomics, kan du utforske SDOLA tokenets livepris!

SDOLA prisforutsigelse Vil du vite hvor SDOLA kan være på vei? Vår SDOLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SDOLA tokenets prisforutsigelse nå!

