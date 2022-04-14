Scuba Dog (SCUBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scuba Dog (SCUBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scuba Dog (SCUBA) Informasjon Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value. Offisiell nettside: https://scubadogsui.com/ Kjøp SCUBA nå!

Scuba Dog (SCUBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scuba Dog (SCUBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.54K $ 68.54K $ 68.54K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.54K $ 68.54K $ 68.54K All-time high: $ 0.00368878 $ 0.00368878 $ 0.00368878 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Scuba Dog (SCUBA) pris

Scuba Dog (SCUBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scuba Dog (SCUBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCUBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCUBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCUBAs tokenomics, kan du utforske SCUBA tokenets livepris!

SCUBA prisforutsigelse Vil du vite hvor SCUBA kan være på vei? Vår SCUBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCUBA tokenets prisforutsigelse nå!

