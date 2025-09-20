Scuba Dog (SCUBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00368878 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.32% Prisendring (7D) +0.90%

Scuba Dog (SCUBA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SCUBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCUBA er $ 0.00368878, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCUBA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.32% over 24 timer og +0.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scuba Dog (SCUBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.54K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.54K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Scuba Dog er $ 74.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCUBA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.54K.