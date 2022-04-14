Scratch ($SCRATCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scratch ($SCRATCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scratch ($SCRATCH) Informasjon $Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit. Offisiell nettside: https://unruggables.io Kjøp $SCRATCH nå!

Scratch ($SCRATCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scratch ($SCRATCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00061743 $ 0.00061743 $ 0.00061743 Lær mer om Scratch ($SCRATCH) pris

Scratch ($SCRATCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scratch ($SCRATCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SCRATCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SCRATCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SCRATCHs tokenomics, kan du utforske $SCRATCH tokenets livepris!

$SCRATCH prisforutsigelse Vil du vite hvor $SCRATCH kan være på vei? Vår $SCRATCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SCRATCH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!