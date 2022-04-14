Scoutly AI (SCOUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scoutly AI (SCOUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scoutly AI (SCOUT) Informasjon Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Offisiell nettside: https://scoutly.gg/ Kjøp SCOUT nå!

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scoutly AI (SCOUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 132.95K $ 132.95K $ 132.95K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.95K $ 132.95K $ 132.95K All-time high: $ 0.01701504 $ 0.01701504 $ 0.01701504 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013293 $ 0.00013293 $ 0.00013293 Lær mer om Scoutly AI (SCOUT) pris

Scoutly AI (SCOUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scoutly AI (SCOUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCOUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCOUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCOUTs tokenomics, kan du utforske SCOUT tokenets livepris!

SCOUT prisforutsigelse Vil du vite hvor SCOUT kan være på vei? Vår SCOUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCOUT tokenets prisforutsigelse nå!

