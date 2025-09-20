Scoutly AI (SCOUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01701504$ 0.01701504 $ 0.01701504 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -2.57% Prisendring (7D) -3.60% Prisendring (7D) -3.60%

Scoutly AI (SCOUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SCOUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOUT er $ 0.01701504, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOUT endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -3.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scoutly AI (SCOUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 143.11K$ 143.11K $ 143.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 143.11K$ 143.11K $ 143.11K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Scoutly AI er $ 143.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCOUT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.11K.