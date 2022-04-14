SCOOP (SCOOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SCOOP (SCOOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SCOOP (SCOOP) Informasjon SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Offisiell nettside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Kjøp SCOOP nå!

SCOOP (SCOOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SCOOP (SCOOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.84K $ 122.84K $ 122.84K Total forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Sirkulerende forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.84K $ 122.84K $ 122.84K All-time high: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012289 $ 0.00012289 $ 0.00012289 Lær mer om SCOOP (SCOOP) pris

SCOOP (SCOOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SCOOP (SCOOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCOOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCOOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCOOPs tokenomics, kan du utforske SCOOP tokenets livepris!

SCOOP prisforutsigelse Vil du vite hvor SCOOP kan være på vei? Vår SCOOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCOOP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!