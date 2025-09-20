Dagens SCOOP livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SCOOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SCOOP livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SCOOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SCOOP

SCOOP Prisinformasjon

SCOOP Offisiell nettside

SCOOP tokenomics

SCOOP Prisprognose

SCOOP Pris (SCOOP)

Ikke oppført

1 SCOOP til USD livepris:

$0.00012493
$0.00012493$0.00012493
0.00%1D
SCOOP (SCOOP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:51 (UTC+8)

SCOOP (SCOOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00160071
$ 0.00160071$ 0.00160071

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.09%

-3.02%

-3.02%

SCOOP (SCOOP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SCOOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOOP er $ 0.00160071, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOOP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -3.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SCOOP (SCOOP) Markedsinformasjon

$ 124.89K
$ 124.89K$ 124.89K

--
----

$ 124.89K
$ 124.89K$ 124.89K

999.63M
999.63M 999.63M

999,633,692.319944
999,633,692.319944 999,633,692.319944

Nåværende markedsverdi på SCOOP er $ 124.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCOOP er 999.63M, med en total tilgang på 999633692.319944. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.89K.

SCOOP (SCOOP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SCOOP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SCOOP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SCOOP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SCOOP til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.09%
30 dager$ 0+22.43%
60 dager$ 0+11.53%
90 dager$ 0--

Hva er SCOOP (SCOOP)

SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SCOOP (SCOOP) Ressurs

SCOOP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SCOOP (SCOOP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SCOOP (SCOOP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SCOOP.

Sjekk SCOOPprisprognosen nå!

SCOOP til lokale valutaer

SCOOP (SCOOP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SCOOP (SCOOP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCOOP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SCOOP (SCOOP)

Hvor mye er SCOOP (SCOOP) verdt i dag?
Live SCOOP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCOOP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCOOP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SCOOP?
Markedsverdien for SCOOP er $ 124.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCOOP?
Den sirkulerende forsyningen av SCOOP er 999.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCOOP ?
SCOOP oppnådde en ATH-pris på 0.00160071 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCOOP?
SCOOP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SCOOP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCOOP er -- USD.
Vil SCOOP gå høyere i år?
SCOOP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCOOP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:51 (UTC+8)

SCOOP (SCOOP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

