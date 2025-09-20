SCOIN (SCOIN) Prisinformasjon (USD)

SCOIN (SCOIN) sanntidsprisen er $0.00007639. I løpet av de siste 24 timene har SCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007586 og et toppnivå på $ 0.00007776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOIN er $ 0.03155198, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005193.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOIN endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SCOIN (SCOIN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på SCOIN er $ 16.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCOIN er 214.98M, med en total tilgang på 214980380.2663321. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.38K.