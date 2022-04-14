SciNet (SCINET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SciNet (SCINET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SciNet (SCINET) Informasjon SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you. Offisiell nettside: http://scinet.io Kjøp SCINET nå!

SciNet (SCINET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SciNet (SCINET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K All-time high: $ 0.193518 $ 0.193518 $ 0.193518 All-Time Low: $ 0.00110197 $ 0.00110197 $ 0.00110197 Nåværende pris: $ 0.00238601 $ 0.00238601 $ 0.00238601 Lær mer om SciNet (SCINET) pris

SciNet (SCINET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SciNet (SCINET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCINET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCINET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCINETs tokenomics, kan du utforske SCINET tokenets livepris!

