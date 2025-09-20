Dagens SciNet livepris er 0.00243535 USD. Spor prisoppdateringer for SCINET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCINET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SciNet livepris er 0.00243535 USD. Spor prisoppdateringer for SCINET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCINET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SciNet Pris (SCINET)

1 SCINET til USD livepris:

$0.00243535
$0.00243535$0.00243535
0.00%1D
USD
SciNet (SCINET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:53:10 (UTC+8)

SciNet (SCINET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.193518
$ 0.193518$ 0.193518

$ 0.00110197
$ 0.00110197$ 0.00110197

--

--

+4.44%

+4.44%

SciNet (SCINET) sanntidsprisen er $0.00243535. I løpet av de siste 24 timene har SCINET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCINET er $ 0.193518, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCINET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SciNet (SCINET) Markedsinformasjon

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SciNet er $ 24.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCINET er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.35K.

SciNet (SCINET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SciNet til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SciNet til USD ble $ +0.0001331622.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SciNet til USD ble $ +0.0005594176.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SciNet til USD ble $ +0.0011117303690471178.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0001331622+5.47%
60 dager$ +0.0005594176+22.97%
90 dager$ +0.0011117303690471178+83.99%

Hva er SciNet (SCINET)

SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.

SciNet (SCINET) Ressurs

SciNet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SciNet (SCINET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SciNet (SCINET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SciNet.

SCINET til lokale valutaer

SciNet (SCINET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SciNet (SCINET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCINET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SciNet (SCINET)

Hvor mye er SciNet (SCINET) verdt i dag?
Live SCINET prisen i USD er 0.00243535 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCINET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCINET til USD er $ 0.00243535. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SciNet?
Markedsverdien for SCINET er $ 24.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCINET?
Den sirkulerende forsyningen av SCINET er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCINET ?
SCINET oppnådde en ATH-pris på 0.193518 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCINET?
SCINET så en ATL-pris på 0.00110197 USD.
Hva er handelsvolumet til SCINET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCINET er -- USD.
Vil SCINET gå høyere i år?
SCINET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCINET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:53:10 (UTC+8)

