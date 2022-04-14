SciFoSX (SFX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SciFoSX (SFX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SciFoSX (SFX) Informasjon SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries. Offisiell nettside: https://scifosx.io

SciFoSX (SFX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SciFoSX (SFX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Total forsyning: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Sirkulerende forsyning: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K All-time high: $ 0.00471687 $ 0.00471687 $ 0.00471687 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SciFoSX (SFX) pris

SciFoSX (SFX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SciFoSX (SFX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFXs tokenomics, kan du utforske SFX tokenets livepris!

SFX prisforutsigelse Vil du vite hvor SFX kan være på vei? Vår SFX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SFX tokenets prisforutsigelse nå!

