Science Cult Mascot (HELA) Informasjon HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Offisiell nettside: https://helacult.com/ Kjøp HELA nå!

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Science Cult Mascot (HELA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.00K $ 69.00K $ 69.00K Total forsyning: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Sirkulerende forsyning: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.00K $ 69.00K $ 69.00K All-time high: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Science Cult Mascot (HELA) pris

Science Cult Mascot (HELA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Science Cult Mascot (HELA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HELA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HELA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HELAs tokenomics, kan du utforske HELA tokenets livepris!

HELA prisforutsigelse Vil du vite hvor HELA kan være på vei? Vår HELA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HELA tokenets prisforutsigelse nå!

