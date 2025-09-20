Dagens Science Cult Mascot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HELA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HELA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Science Cult Mascot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HELA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HELA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HELA

HELA Prisinformasjon

HELA Offisiell nettside

HELA tokenomics

HELA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Science Cult Mascot Logo

Science Cult Mascot Pris (HELA)

Ikke oppført

1 HELA til USD livepris:

--
----
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Science Cult Mascot (HELA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:44 (UTC+8)

Science Cult Mascot (HELA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00325709
$ 0.00325709$ 0.00325709

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-3.93%

-6.25%

-6.25%

Science Cult Mascot (HELA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HELA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HELA er $ 0.00325709, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HELA endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -6.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Science Cult Mascot (HELA) Markedsinformasjon

$ 77.47K
$ 77.47K$ 77.47K

--
----

$ 77.47K
$ 77.47K$ 77.47K

999.35M
999.35M 999.35M

999,348,917.022529
999,348,917.022529 999,348,917.022529

Nåværende markedsverdi på Science Cult Mascot er $ 77.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HELA er 999.35M, med en total tilgang på 999348917.022529. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.47K.

Science Cult Mascot (HELA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Science Cult Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Science Cult Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Science Cult Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Science Cult Mascot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.93%
30 dager$ 0+30.63%
60 dager$ 0+30.88%
90 dager$ 0--

Hva er Science Cult Mascot (HELA)

HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Science Cult Mascot (HELA) Ressurs

Offisiell nettside

Science Cult Mascot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Science Cult Mascot (HELA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Science Cult Mascot (HELA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Science Cult Mascot.

Sjekk Science Cult Mascotprisprognosen nå!

HELA til lokale valutaer

Science Cult Mascot (HELA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Science Cult Mascot (HELA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HELA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Science Cult Mascot (HELA)

Hvor mye er Science Cult Mascot (HELA) verdt i dag?
Live HELA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HELA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HELA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Science Cult Mascot?
Markedsverdien for HELA er $ 77.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HELA?
Den sirkulerende forsyningen av HELA er 999.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHELA ?
HELA oppnådde en ATH-pris på 0.00325709 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HELA?
HELA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HELA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HELA er -- USD.
Vil HELA gå høyere i år?
HELA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HELA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:44 (UTC+8)

Science Cult Mascot (HELA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.