Science Cult Mascot (HELA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00325709$ 0.00325709 $ 0.00325709 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -3.93% Prisendring (7D) -6.25% Prisendring (7D) -6.25%

Science Cult Mascot (HELA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HELA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HELA er $ 0.00325709, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HELA endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -6.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Science Cult Mascot (HELA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.47K$ 77.47K $ 77.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.47K$ 77.47K $ 77.47K Opplagsforsyning 999.35M 999.35M 999.35M Total forsyning 999,348,917.022529 999,348,917.022529 999,348,917.022529

Nåværende markedsverdi på Science Cult Mascot er $ 77.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HELA er 999.35M, med en total tilgang på 999348917.022529. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.47K.