Schnoz (SCHNOZ) tokenomics
Schnoz (SCHNOZ) Informasjon
In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain.
Schnoz (SCHNOZ) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Schnoz (SCHNOZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Schnoz (SCHNOZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Schnoz (SCHNOZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SCHNOZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SCHNOZ tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SCHNOZs tokenomics, kan du utforske SCHNOZ tokenets livepris!
SCHNOZ prisforutsigelse
Vil du vite hvor SCHNOZ kan være på vei? Vår SCHNOZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.