Schizodio pris i dag

Sanntids Schizodio (SCHIZODIO) pris i dag er $ 0.00017547, med en 5.17% endring de siste 24 timene. Nåværende SCHIZODIO til USD konverteringssats er $ 0.00017547 per SCHIZODIO.

Schizodio rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 175,267, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SCHIZODIO. I løpet av de siste 24 timene SCHIZODIO har den blitt handlet mellom $ 0.00015482(laveste) og $ 0.00018504 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00044166, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010328.

Kortsiktig har SCHIZODIO beveget seg +1.53% i løpet av den siste timen og -38.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Schizodio (SCHIZODIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.27K$ 175.27K $ 175.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.27K$ 175.27K $ 175.27K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Schizodio er $ 175.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCHIZODIO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.27K.