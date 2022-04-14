Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sceptre Staked FLR (SFLR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sceptre Staked FLR (SFLR) Informasjon Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Offisiell nettside: https://flare.sceptre.fi/ Kjøp SFLR nå!

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sceptre Staked FLR (SFLR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.54M Total forsyning: $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.54M All-time high: $ 0.04445059 All-Time Low: $ 0.0131328 Nåværende pris: $ 0.0372222

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sceptre Staked FLR (SFLR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFLR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFLR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFLRs tokenomics, kan du utforske SFLR tokenets livepris!

