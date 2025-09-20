Sceptre Staked FLR (SFLR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03613904 $ 0.03613904 $ 0.03613904 24 timer lav $ 0.03739226 $ 0.03739226 $ 0.03739226 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03613904$ 0.03613904 $ 0.03613904 24 timer høy $ 0.03739226$ 0.03739226 $ 0.03739226 All Time High $ 0.04445059$ 0.04445059 $ 0.04445059 Laveste pris $ 0.0131328$ 0.0131328 $ 0.0131328 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -3.03% Prisendring (7D) +0.85% Prisendring (7D) +0.85%

Sceptre Staked FLR (SFLR) sanntidsprisen er $0.03619903. I løpet av de siste 24 timene har SFLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03613904 og et toppnivå på $ 0.03739226, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFLR er $ 0.04445059, mens den rekordlave prisen er $ 0.0131328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFLR endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -3.03% over 24 timer og +0.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.27M$ 43.27M $ 43.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.27M$ 43.27M $ 43.27M Opplagsforsyning 1.20B 1.20B 1.20B Total forsyning 1,196,332,575.954102 1,196,332,575.954102 1,196,332,575.954102

Nåværende markedsverdi på Sceptre Staked FLR er $ 43.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFLR er 1.20B, med en total tilgang på 1196332575.954102. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.27M.