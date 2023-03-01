ScarQuest (SCAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ScarQuest (SCAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ScarQuest (SCAR) Informasjon Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Offisiell nettside: https://scarquest.com/ Teknisk dokument: https://scarquest.com/wp-content/uploads/2023/03/Scar-Quest-Pitch-Deck.pdf Kjøp SCAR nå!

ScarQuest (SCAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ScarQuest (SCAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 384.62K $ 384.62K $ 384.62K Total forsyning: $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B Sirkulerende forsyning: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M All-time high: $ 0.475949 $ 0.475949 $ 0.475949 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.000135 $ 0.000135 $ 0.000135 Lær mer om ScarQuest (SCAR) pris

ScarQuest (SCAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ScarQuest (SCAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCARs tokenomics, kan du utforske SCAR tokenets livepris!

SCAR prisforutsigelse Vil du vite hvor SCAR kan være på vei? Vår SCAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCAR tokenets prisforutsigelse nå!

