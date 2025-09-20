ScarQuest (SCAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.475949$ 0.475949 $ 0.475949 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) +1.04% Prisendring (7D) +1.04%

ScarQuest (SCAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SCAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCAR er $ 0.475949, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCAR endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og +1.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ScarQuest (SCAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 376.04K$ 376.04K $ 376.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Opplagsforsyning 2.85B 2.85B 2.85B Total forsyning 9,950,000,000.0 9,950,000,000.0 9,950,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ScarQuest er $ 376.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCAR er 2.85B, med en total tilgang på 9950000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.