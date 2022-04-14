Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Informasjon Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as "The Prodigies' DAO," it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K All-time high: $ 0.0100307 $ 0.0100307 $ 0.0100307 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) pris

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAIFU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAIFU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAIFUs tokenomics, kan du utforske WAIFU tokenets livepris!

