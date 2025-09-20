Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001732 $ 0.00001732 $ 0.00001732 24 timer lav $ 0.00001767 $ 0.00001767 $ 0.00001767 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001732$ 0.00001732 $ 0.00001732 24 timer høy $ 0.00001767$ 0.00001767 $ 0.00001767 All Time High $ 0.0100307$ 0.0100307 $ 0.0100307 Laveste pris $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) +3.89% Prisendring (7D) +3.89%

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) sanntidsprisen er $0.00001743. I løpet av de siste 24 timene har WAIFU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001732 og et toppnivå på $ 0.00001767, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAIFU er $ 0.0100307, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001427.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAIFU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og +3.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.43K$ 17.43K $ 17.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.43K$ 17.43K $ 17.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Scarlet Waifu Capital Management er $ 17.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAIFU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.43K.