Scalr pris i dag

Sanntids Scalr (SCALR) pris i dag er $ 0.0001459, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SCALR til USD konverteringssats er $ 0.0001459 per SCALR.

Scalr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,589.95, med en sirkulerende forsyning på 100.00M SCALR. I løpet av de siste 24 timene SCALR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04174749, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014545.

Kortsiktig har SCALR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Scalr (SCALR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

