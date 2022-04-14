Scallop (SCLP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scallop (SCLP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scallop (SCLP) Informasjon Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies. Offisiell nettside: https://scallopx.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.emoney.network/ Kjøp SCLP nå!

Scallop (SCLP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scallop (SCLP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 972.61K $ 972.61K $ 972.61K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 55.66M $ 55.66M $ 55.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M All-time high: $ 20.1 $ 20.1 $ 20.1 All-Time Low: $ 0.00709951 $ 0.00709951 $ 0.00709951 Nåværende pris: $ 0.01750362 $ 0.01750362 $ 0.01750362 Lær mer om Scallop (SCLP) pris

Scallop (SCLP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scallop (SCLP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCLP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCLP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCLPs tokenomics, kan du utforske SCLP tokenets livepris!

SCLP prisforutsigelse Vil du vite hvor SCLP kan være på vei? Vår SCLP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCLP tokenets prisforutsigelse nå!

