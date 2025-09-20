Dagens SC Internacional Fan Token livepris er 0.158795 USD. Spor prisoppdateringer for SACI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SACI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SC Internacional Fan Token livepris er 0.158795 USD. Spor prisoppdateringer for SACI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SACI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SC Internacional Fan Token Pris (SACI)

1 SACI til USD livepris:

$0.158795
$0.158795$0.158795
-0.80%1D
USD
SC Internacional Fan Token (SACI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:47:07 (UTC+8)

SC Internacional Fan Token (SACI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.158133
$ 0.158133$ 0.158133
24 timer lav
$ 0.160218
$ 0.160218$ 0.160218
24 timer høy

$ 0.158133
$ 0.158133$ 0.158133

$ 0.160218
$ 0.160218$ 0.160218

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 0.156938
$ 0.156938$ 0.156938

-0.01%

-0.88%

-2.19%

-2.19%

SC Internacional Fan Token (SACI) sanntidsprisen er $0.158795. I løpet av de siste 24 timene har SACI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.158133 og et toppnivå på $ 0.160218, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SACI er $ 2.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.156938.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SACI endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og -2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SC Internacional Fan Token (SACI) Markedsinformasjon

$ 209.32K
$ 209.32K$ 209.32K

--
----

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

1.32M
1.32M 1.32M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SC Internacional Fan Token er $ 209.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SACI er 1.32M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.

SC Internacional Fan Token (SACI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SC Internacional Fan Token til USD ble $ -0.0014152373752842.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SC Internacional Fan Token til USD ble $ -0.0059144944.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SC Internacional Fan Token til USD ble $ -0.0152569283.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SC Internacional Fan Token til USD ble $ -0.01957317617106496.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0014152373752842-0.88%
30 dager$ -0.0059144944-3.72%
60 dager$ -0.0152569283-9.60%
90 dager$ -0.01957317617106496-10.97%

Hva er SC Internacional Fan Token (SACI)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few

SC Internacional Fan Token (SACI) Ressurs

SC Internacional Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SC Internacional Fan Token (SACI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SC Internacional Fan Token (SACI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SC Internacional Fan Token.

Sjekk SC Internacional Fan Tokenprisprognosen nå!

SACI til lokale valutaer

SC Internacional Fan Token (SACI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SC Internacional Fan Token (SACI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SACI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SC Internacional Fan Token (SACI)

Hvor mye er SC Internacional Fan Token (SACI) verdt i dag?
Live SACI prisen i USD er 0.158795 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SACI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SACI til USD er $ 0.158795. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SC Internacional Fan Token?
Markedsverdien for SACI er $ 209.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SACI?
Den sirkulerende forsyningen av SACI er 1.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSACI ?
SACI oppnådde en ATH-pris på 2.34 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SACI?
SACI så en ATL-pris på 0.156938 USD.
Hva er handelsvolumet til SACI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SACI er -- USD.
Vil SACI gå høyere i år?
SACI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SACI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:47:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

