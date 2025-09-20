SC Internacional Fan Token (SACI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.158133 $ 0.158133 $ 0.158133 24 timer lav $ 0.160218 $ 0.160218 $ 0.160218 24 timer høy 24 timer lav $ 0.158133$ 0.158133 $ 0.158133 24 timer høy $ 0.160218$ 0.160218 $ 0.160218 All Time High $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Laveste pris $ 0.156938$ 0.156938 $ 0.156938 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.88% Prisendring (7D) -2.19% Prisendring (7D) -2.19%

SC Internacional Fan Token (SACI) sanntidsprisen er $0.158795. I løpet av de siste 24 timene har SACI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.158133 og et toppnivå på $ 0.160218, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SACI er $ 2.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.156938.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SACI endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og -2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SC Internacional Fan Token (SACI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 209.32K$ 209.32K $ 209.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Opplagsforsyning 1.32M 1.32M 1.32M Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SC Internacional Fan Token er $ 209.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SACI er 1.32M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.