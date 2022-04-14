sBTC (SBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i sBTC (SBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

sBTC (SBTC) Informasjon sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Offisiell nettside: https://www.stacks.co/sbtc Teknisk dokument: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Kjøp SBTC nå!

sBTC (SBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sBTC (SBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.04M $ 117.04M $ 117.04M Total forsyning: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Sirkulerende forsyning: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 117.04M $ 117.04M $ 117.04M All-time high: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 All-Time Low: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Nåværende pris: $ 117,038 $ 117,038 $ 117,038 Lær mer om sBTC (SBTC) pris

sBTC (SBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sBTC (SBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBTCs tokenomics, kan du utforske SBTC tokenets livepris!

